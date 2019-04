später lesen Polizei Nach dem Einkauf war das Auto beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Die Fahrerin eines Fiat Panda hatte am Montag zwischen 9.15 und 9.35 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein abgestellt. Als sie zurückgekommen war, stellte sie fest, dass der Wagen hinten rechts frisch beschädigt worden war.