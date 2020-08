Weltkriegsaltlasten : „Da ist immer Gefahr“

Obermehlen Nach dem Fund einer Phosphorgranate im Mehlenbach hat die Polizei weitere Informationen zum Vorfall von Freitag.

Aktueller Anlass für seine Warnungen: Zwei Bürger aus Obermehlen erfuhren am Freitag (der TV berichtete) schmerzhaft, was andernfalls passieren kann. Nach Stand der Dinge waren der Vater und sein 17-jähriger Sohn am Nachmittag unterwegs in ihrem Auto auf der Kreisstraße 85 zwischen Ober- und Niedermehlen, als ihnen, so gaben sie gegenüber den Beamten an, Rauch aus Richtung des nahen Mehlenbachs aufgefallen sei. Sie hielten an und sahen in Ufernähe die qualmenden Fragmente einer Phosphorgranate.