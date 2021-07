Wittlich : Nach Diebstahl am Real-Markt: Verfolgungsjagd, Pfefferspray und zwei Verletzte

Nach Diebstahl am Real-Markt: Verfolgungsjagd, Pfefferspray und zwei Verletzte

Wittlich Aus einem Handtaschendiebstahl hat sich in Wittlich eine wilde Verfolgungsjagd entwickelt, bei der Pfefferspray zum Einsatz kam und nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

(cmo) Wild-West-Szenen gab es am Mittwoch, 28. Juli, auf dem Parkplatz vor dem Real-Markt in Wittlich zu sehen: Ein Handtaschendieb sprang auf einen vorbeifahrenden Fluchtwagen auf und versuchte, seine Verfolger mit Pfefferspray auf Abstand zu halten und auszuschalten. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Die Kriminalpolizei Wittlich schildert den Vorfall wie folgt: „Gegen 11.35 Uhr räumten die Kunden auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Wittlich ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Wagens.“ Währenddessen soll ein unbekannter Täter die Handtasche aus dem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen haben. „Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und stellte den Täter zur Rede, woraufhin dieser die Flucht ergriff.“ Während seiner Flucht soll der Handtaschendieb in den Kofferraum eines heraneilenden Fahrzeugs, das von Komplizen des Handtaschendiebs gesteuert worden sein soll, gesprungen sein.