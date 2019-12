Zwei innerhalb weniger Stunden : Nach Diebstahl in Hasborn – Weiterer Zigarettenautomat in Longkamp aufgebrochen

Longkamp Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 1. Dezember, 22 Uhr, auf Montag, 2. Dezember, 6.45 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Andreasstraße in Longkamp, auf dem Gelände des Einkaufsmarktes, aufgebrochen.

Dabei wurden der oder die Täter laut Polizei vermutlich bei der Tatausführung gestört. Zigaretten seien augenscheinlich keine gestohlen worden – ob Münzgeld entwendet wurde, müsse noch durch den Betreiber des Automaten geprüft werden.