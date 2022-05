Blaulicht : Einbruch in Brockscheid: Gestohlener Tresor an einem Feldweg aufgefunden

Einbruch in Brockscheid: Gestohlener Tresor an einem Feldweg aufgefunden

Ihn aufzubrechen dürfte recht laut gewesen sein: Ein tonnenschwerer Tresor war bei einem Einbruch in der Vulkaneifel gestohlen worden. Nun ist er wieder aufgetaucht.

Ein mannshoher und tonnenschwerer Tresor, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Brockscheid (Kreis Vulkaneifel) aus einer Firma gestohlen worden war, ist in der Umgebung des nahegelegenen Pantenburg an einem Feldweg an der L64 aufgebrochen entdeckt worden.