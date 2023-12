Nach etlichen Kontrollen im gesamten Vulkaneifelkreis: Polizei lobt Autofahrer

Daun (mh) Bei mehreren Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Orten im Kreis hat die Polizei erfreulicherweise nun wenige Verstöße festgestellt. Am Freitagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr kontrollierten die Beamten die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Hörscheider Straße in Darscheid. Nur einer der 17 Autofahrer war mit Tempo 61 bei erlaubtem Tempo 50 zu schnell unterwegs. Er bekam eine Verwarnung. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr wurde in der Holzmaarstraße in Gillenfeld kontrolliert, wo ebenfalls nur sehr geringfügige Verstöße festgestellt.