Großalarm für die Feuerwehren in der VG Trier-Land am Sonntagmorgen: In der Mülchenstraße in Zemmer hat einen Tag vor Heiligabend ein Wohnhaus gebrannt. Das Haus ist unbewohnbar. Von Florian Blaes