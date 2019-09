Prüm Die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen einen Bundespolizisten wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Die Ermittlungen basieren auf einem Video, das von einer Festnahme nach einer Verfolgungsjagd in Prüm gemacht wurde.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen Beamten der Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet. „Ihr ist am heutigen Tag von der Bundespolizeiinspektion Trier ein Video übergeben worden“, erklärt der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf TV-Anfrage. Das Video zeige die Festnahme eines Mannes durch Beamte der Bundespolizei in der Nacht von Sonntag auf Montag, kurz nach Mitternacht, auf dem Hahnplatz in Prüm. „Auf dem Video ist zu sehen, dass einer der Beamten dem Festgenommenen mehrere Schläge mit einem Gegenstand und Tritte versetzte, nachdem dieser aus dem Fahrzeug herausgezogen worden war“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Trier zu dem Fall, über den volksfreund.de am Mittwochmorgen erstmalig berichtet hatte.