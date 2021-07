Feuer & Rauchwolke : Nach Großbrand in Trier-Nord: Feuer endlich gelöscht - Hunderttausende Euro Schaden (Fotos/Video)

Foto: TV/Portaflug Föhren 44 Bilder Feuer in der Ruwerer Straße

Update Trier Großbrand in Trier-Nord: Bei dem Feuer in einer Autowerkstatt in der Ruwerer Straße ist ein enormer Sachschaden entstanden. Warum die Löscharbeiten am Donnerstagabend unterbrochen werden mussten und was genau dort passiert ist.