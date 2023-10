Große Suchaktion am Laacher See Nach Hubschrauberabsturz über dem Laacher See – Suchaktion nach Pilot

Gegen 15 Uhr war am Montag bei der Polizei die Mitteilung eingegangen, dass es zu einem Absturz eines Hubschraubers im Laacher See gekommen war. Letztlich stellte sich heraus, dass ein sogenannter Gyrokopter (zweisitziger Leichthubschrauber) im Bereich Rettungspunkt 323 aus bislang ungeklärter Ursache zu Absturz gekommen war. Eine 33-jährige Frau wurde gerettet und mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Der Zustand ist nach derzeitiger Erkenntnis nicht lebensbedrohlich.