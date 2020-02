Polizeieinsatz : Zwei junge Männer verletzen sich in Olzheim gegenseitig

Olzheim/Prüm Zwei junge Männer geraten nach Karnevalsveranstaltung aneinander

(ma) Die Polizei Prüm war in der Nacht zum Montag wegen wechselseitiger Körperverletzung in Olzheim im Einsatz. Laut Mitteilung von Georg Bührmann, Chef der Polizeiinspektion Prüm, waren zwei junge Männer auf dem Heimweg von einer Karnevalsveranstaltung in Olzheim um 3.55 Uhr in Streit geraten und hatten sich gegenseitig verletzt.