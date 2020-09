Verkehr : 70-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Bongard Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall am Dienstag, 15.30 Uhr, auf der Kreisstraße 65 verletzt worden, wie die Polizei Daun mitteilt.

Demnach ist ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen am Dienstagnachmittag auf der K 65 von Bongard in Richtung Brück unterwegs. Dort kollidiert der Wagen des Mannes auf gerader Strecke mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden Autofahrerin aus dem Vulkaneifelkreis. Die 70-jährige Frau wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und muss mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher kommt mit leichteren Verletzungen davon, wird aber ebenfalls weggeflogen. Die beiden Fahrzeuge sind total beschädigt.