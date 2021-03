Bundespolizei : Nach Kontrolle auf Rastplatz Markusberg bei Trier – Verfahren wegen des Verdachts auf Einschleusung eines Ausländers

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier (red) Hat ein Autofahrer einen Mann aus der Türkei am Samstag unerlaubt in die Region Trier eingeschleust? Ermittlungsverfahren zu diesen Fragen laufen, nachdem die Bundespolizei die beiden am Samstag Rastplatz Markusberg kontrolliert hat.

Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz haben die zwei Männer in einem Auto mit deutscher Zulassung am Samstagmittag auf dem Rastplatz an der Autobahn 64 überprüft. Laut Bundespolizei wies sich der Fahrer mit einem deutschen Personalausweis aus; der Beifahrer legte eine türkische Identitätskarte vor.