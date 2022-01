Polizei veröffentlicht Foto : Nach Leichenfund in Luxemburg: Wer kennt diesen Mann?

Nachdem in Luxemburg die Leiche eines Mannes gefunden wurde, sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität des Verstorbenen. Sie veröffentlichte ein Foto des Toten.

Der wahrscheinlich über 70 Jahre alte Mann wurde Ende Dezember tot in einem Wald in Remerschen (Gemeinde Schengen) an der Grenze zum Saarland gefunden, wie die Polizei in Trier am Dienstagmorgen mitteilte.