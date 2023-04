Kriminalität Messerangriff in Lichtenborn: Näheres zur Tat

Ein Streit, ein Messerangriff, ein Schwerverletzter: Wie bereits berichtet, eskalierte an Karfreitag im Eifelort Lichtenborn (Verbandsgemeinde Arzfeld) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, 55 und 40 Jahre alt, in blutiger Weise. Am Ende musste der Jüngere schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am gleichen Abend festgenommen.