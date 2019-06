Eifelerin beschädigt Auto und fährt weg : Nach Parkplatz-Unfall: Polizei fasst flüchtige Fahrerin

Foto: dpa/Patrick Seeger

Daun Es ist ärgerlich, wenn man zu seinem Auto zurückkommt, und es beschädigt vorfindet. Und dann klebt nicht mal ein Zettel an der Windschutzscheibe. Meistens bleiben die Besitzer auf dem Schaden sitzen, die flüchtigen Fahrer werden selten gefasst. NIcht so in Daun: Dank Zeugenhinweisen konnte hier am Sonntag eine Unfallverursacherin gefunden werden.