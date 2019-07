Sanierung : Nach PKW-Brand: Fahrbahnerneuerung sorgt für Behinderungen auf A64 bei Trier

Trier Fahrbahnsperrung auf der A64 bei Trier am Montagmorgen: Die Straße braucht nach dem PKW-Brand Ende Juni eine neue Decke und neue Leitplanken und bleibt deshalb bis in den Nachmittag nur eingeschränkt befahrbar.

(bla) Nachdem am 29. Juni auf der A64 zwischen Trier und Ehrang ein Auto vollständig ausgebrannt ist und ein Hund dabei starb, wurde am heutigen Montag die Fahrbahn an der Unfallstelle erneuert.