Erstmals verhängt Polizei in der Eifel Sanktionen für Verstöße gegen Kontaktsperre : Polizei verhängt 200 Euro Bußgeld fürs Herumlungern

Bitburg Die Polizei hat am Montagabend ein Treffen von acht jungen Männern auf einem Parkplatz in der Bitburger Innenstadt aufgelöst. Und dabei erstmals ein Bußgeld von 200 Euro pro Person verhängt. Zuvor war es in der Eifel bei Verstößen gegen die von der Regierung verordnete Kontaktsperre bei mündlichen Verwarnungen geblieben.