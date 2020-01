Kriminalität : Sexuelle Belästigung: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Foto: dpa/Friso Gentsch

Der bisher unbekannte Mann, der sich in den vergangenen Tagen mehrfach in schamverletzender Weise und mit sexuellen Belästigungen in Geschäften der Trierer Innenstadt zeigte, konnte am Freitagnachmittag von der Polizei festgenommen werden.

Die Polizei hatte die Öffentlichkeit am Mittwoch vergangener Woche und hiernach gezielt den Einzelhandel vor dem Täter gewarnt und um Zeugenhinweise gebeten.

Am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr betrat der Mann erneut eine Boutique in der Brotstraße. Eine aufmerksame Mitarbeiterin erinnerte sich an die Beschreibung des Mannes und seine Vorgehensweise und informierte geistesgegenwärtig eine in der Nähe befindliche Streife der Polizeiinspektion Trier. Gemeinsam mit herbeigerufenen Ermittlern des Fachkommissariats wurde der Mann als der gesuchte Tatverdächtige identifiziert und vor Ort festgenommen.

Der 43-Jährige gilt als tatverdächtig in mindestens fünf Fällen exhibitionistischer Handlungen sowie einem Fall von sexueller Nötigung, die der Polizei seit dem 10. Januar 2020 zur Anzeige gebracht wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde er am Samstag dem Untersuchungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.