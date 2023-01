Winterwetter&Folgen : Nach Schnee und Glättewarnung für die Nacht: Das meldet die Polizei

Nach der eindringlichen Warnung von Stadt und Polizei wegen der erwarteten Eisglätte in der Nacht zum Freitag, haben wir bei der Polizei nachgefragt, was passiert ist. Dazu gibt es die Wetterprognose für die nächsten Tage.

Es klingt komisch, scheint aber wirklich so zu sein. Trotz neu erwarteter Schneefälle und Temperaturen um den Gefrierpunkt, die den von oben kommenden Regen in Eis verwandeln, meldet die Bitburger Polizei am Freitagmorgen: „Wir hatten ganz wenige, falsch, wir hatten gar keine Unfälle in dieser Nacht.“ Die Straßen seien laut Polizei in der Eifel schnee- und eisfrei.