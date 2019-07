Polizei : Nach Spiegelberührung weitergefahren

Hermeskeil Polizei sucht Fahrer bei Hermeskeil.

Die linken Außenspiegel zweier Autos berührten sich im Begegnungsverkehr am Donnerstag, 18. Juli, gegen 16 Uhr auf der K 76 zwischen Kell am See und Grimburg. Das teilt die Polizei mit. Beide Fahrer setzten zunächst ihre Fahrt fort. Zu Hause angekommen stellte einer der Beiden einen Schaden an seinem Spiegel fest und verständigte die Polizei. Angaben zu dem weiteren Unfallbeteiligten beziehungsweise dessen Fahrzeug konnten nicht erlangt werden. Eventuelle Hinweise zu dem zweiten Beteiligten werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de