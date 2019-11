Luxemburg Der Künstler Samuel Girault hat die Eisskulptur geformt, die am Sonntag auf dem Luxemburger Weihnachtsmarkt zusammengebrochen ist und ein Kind getötet hat. Girault hat den Vorfall erstmals kommentiert.

Wie konnte eine 700 Kilogramm schwere Eisskulptur auf ein Kind fallen? Nach der Tragödie auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler in Luxemburg versuchen die Ermittler zu verstehen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Eisbildhauer Samuel Girault, der die Skulptur kreiert hatte, stellte gegenüber France 3 Grand Est erste Vermutungen an.