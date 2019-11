Kostenpflichtiger Inhalt: 2-jähriges Kind stirbt : Nach tragischem Todesfall auf Luxemburger Weihnachtsmarkt - Polizei sucht Zeugen

Foto: Tageblatt

Luxemburg Am Tag nach dem tödlichen Unfall ist nichts wie zuvor auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler in Luxemburg. Die Trauer um das 2-jährige Kind, dass dort sein Leben verlor, als eine Eisskulptur umstürzte, ist überall spürbar. Das sagen Besucher und Gewerbetreibende vor Ort.

Nahezu nichts deutet am Montagmorgen nach dem ersten Wochenende des Luxemburger Weihnachtsmarktes am Knuedler darauf hin, dass sich dort vor wenigen Stunden eine Tragödie ereignet hat. Touristen gehen spazieren, machen Bilder vor der Eisbahn.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr starb auf dem Weihnachtsmarkt mitten in der Stadt ein zweijähriges Kind. Laut Polizei ist eine Eisskulptur zusammengebrochen. Dabei soll ein Eisblock das Kind getroffen haben. „Wir haben nichts gesehen, nur gehört, dass was passiert war“, sagt ein Verkäufer, der in einer der Buden arbeitet. Ein Kellner aus der Osteria gegenüber war am Abend vor Ort. Er erinnert sich, dass „der Weihnachtsmarkt voller Menschen war“, als die Eisskulptur plötzlich zusammenbrach.

Während die Skulpturen geschnitzt wurden, habe es noch ein Absperrband und eine Sicherheitszone gegeben. Danach aber nicht mehr.

„Es war doch viel zu warm für Skulpturen aus Eis“

Lesen Sie auch Blaulicht : Kind tödlich verletzt: Eisskulptur auf dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg umgestürzt

Am Montagmorgen wurde die Skulptur beschlagnahmt und für die Untersuchung abgeholt. Zwei weitere Skulpturen, ein Weihnachtsmann und ein Schlitten, stehen noch auf dem Platz.

Mit einer Zeremonie wollen um 15 Uhr Schausteller der Weihnachtsmärkte vor der Eisskulptur des Opfers gedenken.

Wegen des tragischen Unfalls bleiben die Weihnachtsmärkte in Luxemburg am Montag geschlossen.

Eine Pressekonferenz der Stadt Luxemburg zusammen mit dem Luxembourg City Tourist Office ist für 18 Uhr anberaumt.

Bewohnerin Annie stellt am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr Kerzen an der Unfallstelle auf. „Es ist schrecklich, ich denke die ganze Zeit an dieses kleine Kind“, sagt die 64-Jährige. Sie lebt in Rollingergrund, nicht weit entfernt von der Unfallstelle. „Ich verstehe nicht, warum diese Skulpturen nicht besser gesichert waren. Es war doch viel zu warm für Skulpturen aus Eis, vor allem mit den vielen Lichtern drumherum“, sagt sie.