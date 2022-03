Blaulicht : Bergungsarbeiten nach Unfall: A1 zwischen Schweich und Föhren gesperrt

Foto: Agentur Siko/TV/Agentur Siko

Ein Sattelschlepper ist am Samstagmittag auf der Autobahn A1 bei Schweich in den Straßengraben gerutscht - und das mitten in der hiesigen Baustelle.

Der Sattelschlepper war in Fahrtrichtung Wittlich auf Höhe der Abfahrt Schweich von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde beim Unfall bisherigen Informationen zufolge keiner. Wegen der Bergungsarbeiten muss der Autobahnabschnitt aber in Richtung Föhren voll gesperrt werden.

Die Sperrung soll nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf seiner Website bis voraussichtlich 14.45 Uhr dauern.

Der Sattelschlepper ist im Baustellenbereich liegen geblieben: Seit dem Sommer 2021 laufen umfangreiche Bauarbeiten auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Salmtal und Schweich auf einer Streckenlänge von knapp acht Kilometern. Auf diesem langen Abschnitt wird die marode Autobahn von Grund auf erneuert.