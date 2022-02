Unfall : Kollision auf der B 51: Polizei hat einen Verdacht und wendet sich an die Bevölkerung

Brühlborn Was haben zwei Autofahrer auf der B 51 angestellt? Um diese Frage geht es nach einem Unfall. Die Polizei hat einen Verdacht und sucht nach Zeugen, die die Autos gesehen haben.

Am Samstag, den 19. Februar, ereignete sich gegen 09.55 Uhr auf der Bundesstraße 51 Höhe Brühlborn ein Verkehrsunfall zwischen zwei in Richtung Köln fahrenden PKW. Eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein blauer Opel, wollte auf Höhe des Ausfädelungsstreifens zur Bundesstraße 51 in Richtung Köln ein weiteres Fahrzeug, einen weißen BMW überholen. Hierbei kam es zur Kollision, in dessen Folge sich der überholende PKW drehte, in den Graben rutschte und dort nicht mehr fahrbereit zum Stehen kam.