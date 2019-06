Unfall : Nach Unfall auf der Felge weitergefahren

Manderscheid (red) Ein 23jähriger Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Wittlich-Land befuhr am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr die Kreisstraße10 von Meerfeld aus kommend in Richtung Manderscheid. Beim Einbiegen in die Landesstraße 16 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen hohen Bordstein, wodurch der Reifen so stark beschädigt wurde, dass er sofort die Luft verlor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken