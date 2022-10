Verkehrsbehinderung : Nach Unfall: LKW blockiert Autobahnauffahrt Richtung Saarbrücken

Schweich Die Autobahnauffahrt Richtung Saarbrücken ist am Montagmorgen blockiert gewesen. Grund war der Unfalls eines LKW, der zu einer Sperrung der Auffahrt zur A1 führte.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Montagmorgen auf der A 602 im Auffahrtsbereich der A 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken gekommen. Ein Lastwagen mit Anhänger war dort aus noch unbekannter Ursache in der Kurve ins Schlingern geraten, auf den Grünstreifen gekommen und dann mit einer Leitplanke zusammengestoßen. Die Zugmaschine stellte sich quer, der Anhänger ebenfalls. Die Auffahrt wurde deshalb komplett gesperrt.

Eine Bergungsfirma aus Trier konnte das havarierte Fahrzeug mit Hilfe eines Schleppwagens wieder in seine Spur ziehen, so dass der Laster seine Fahrt fortsetzen konnte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.