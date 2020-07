Blaulicht : Beinah-Kollision und Flucht

Baumholder Die Polizei sucht nach einem Unfall zwischen Baumholder und Freisen einen flüchtigen Fahrer. Er war Zeugenangaben zufolge unterwegs in einem Ford mit Trierer Kennzeichen.

(red) Beinah-Kollision mit Folgen auf der Landesstraße 348 am Donnerstag, 2. Juli, gegen 19.45 Uhr zwischen Baumholder und Freisen: Ein in Richtung Freisen fahrender Wagen geriet nach Angaben der Polizei in einer Kurve auf die Gegenspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der entgegenkommende Fahrer nach rechts aus und berührte dabei die Leitplanke.