Nur eine einzige Frau wollte Erste Hilfe leisten : Nach Unfall in der Eifel: Wenn’s kracht, und niemand hilft

Ein Auto ist Dienstagnacht nahe Bollendorf in einen Felsen gekracht. Foto: Centre d'Incendie et de Secours Echternach

Bollendorf/Grundhof Eine Autofahrerin ist Dienstagnacht bei einem Unfall nahe Bollendorf schwer verletzt worden. Nur eine einzige Frau hielt an, um Erste Hilfe zu leisten.

Die Frontscheibe zersplittert, die Motorhaube völlig zerfetzt. So finden Rettungskräfte in der Nacht zum Mittwoch ein Auto auf der N10 zwischen Bollendorf und Grundhof vor.

Schockierend war für die Rettungskräfte aber nicht nur die Schwere des Unfalls, sondern auch ein anderer Umstand. Obwohl offenbar mehrere Autos die Unfallstelle in der Nacht passierten, hielt kaum jemand an, um der verletzten zu helfen. „Erschreckend war dass nur eine einzige Dame am Unfallort stehen blieb, um Erste Hilfe zu leisten bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen“, schreibt das „Centre d‘Incendie et de Secours Echternach“ auf Facebook.