Blaulicht : Nach Unfall in Saarburg: Jugendlicher fährt auf Stauende auf und wird schwer verletzt

Nach Unfall in Saarburg: Jugendlicher fährt auf Stauende auf und wird schwer verletzt

Saarburg Zu gleich drei Unfällen kam es heute Mittag auf der B407 in Saarburg. Ein Betrunkener verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste gegen eine Leitplanke. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad wenig später auf den entstandenen Stau auf und wurde schwer verletzt.

Der 47-Jährige verlor laut Polizei auf Höhe der Rewe-Filiale in Saarburg die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort in eine Leitplanke. Einen Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen gab es nicht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,1 Promille.