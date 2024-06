Zeugen gesucht Nach Vollbremsung: Verletzte im Trierer Stadtbus

Bei der Vollbremsung eines Stadtbusses wurden am Montag zwei Fahrgäste in Trier verletzt. Die verletzten Fahrgäste wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfall ereignete sich in der Linie 3 an der Ecke Kaiserstraße/Neustraße. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei aber noch unklar. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.