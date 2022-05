Unfall : Nach Vollsperrung wegen Unfall mit drei Autos: B51 wieder frei (Update, Fotos)

Trier Bei einem Unfall auf der B51 Richtung Trier kollidieren drei Autos. Laut ersten Informationen waren schlechte Witterungsverhältnisse Grund für den Unfall. Die Strecke war auf Höhe des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

Am heutigen Montag, 23. Mai, gegen 16.05 Uhr verlor ein Autofahrer auf der B51 zwischen Helenenberg und Schwarzkreuz (Landkreis Trier-Saarburg) die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Das sagt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Dabei kollidierte das Auto seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ein drittes, Fahrzeug welches sich hinter dem entgegenkommenden befand, prallte schließlich ebenfalls in die beiden Wracks hinein.