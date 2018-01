später lesen Unfall Nach Zusammenstoß mit LKW: Autofahrer im Krankenhaus gestorben - Polizei sucht Zeugen des Unfalls FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Der bei dem schweren Unfall auf der A 64 am Mittwochabend lebensgefährlich verletzte Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag in einem Trierer Krankenhaus gestorben.