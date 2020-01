Polizei : Auto beschädigt beim Ausparken Fahrzeug vor Chinarestaurant in Bitburg

Auto beschädigt beim Ausparken Fahrzeug vor Chinarestaurant in Bitburg

Bitburg Nachdem mehrere Gäste ein Chinarestaurant in Bitburg verlassen haben, stoßen sie mit ihrem Auto beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug. Und fahren einfach weiter.

Bitburg (vk/red) Wahrscheinlich haben sich die Gäste im Chinarestaurant im Südring in Bitburg gerade ihr Essen schmecken lassen, als ihr Auto von einem silberfarbenen Opel Astra mit polnischem Kennzeichen auf dem Parkplatz beschädigt wurde. Der Fahrer fährt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich am Donnerstag, 9. Januar, gegen 21 Uhr ereignete. Der Fahrer des Opel Astra hatte mehreren Insassen im Auto, die zuvor ebenfalls Gäste in dem China-Restaurant waren.