Polizei : Nackter Mann sitzt auf einem Dach in Weiskirchen

Nackter Mann sitzt auf einem Dach in Weiskirchen

Nackter Mann auf Dach in Weiskirchen. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Weiskirchen Ein nackter Mann klettert im saarländischen Weiskirchen auf das Dach eines Wohnhauses. Gutes Zureden kann ihn nicht herunterlocken.

(red) Da staunte der Hausbesitzer nicht schlecht. Als er am Donnerstag gegen 9.15 Uhr auf sein Dach in der Trierer Straße im saarländischen Weiskirchen blickte, entdeckte er einen nackten Mann. Der Hausbesitzer rief die Polizei, die die Straße sperrte. Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter und Sprungkissen an.