Blaulicht : Nächtliche Diebe im Raum Hermeskeil unterwegs

Foto: Fritz-Peter Linden

Hermeskeil Im Raum Hermeskeil kam es in der Nacht vom Samstag, 28. November, auf Sonntag, 29. November, zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus, wie die Polzei mitteilt. Des Weiteren wurden mehrere am Straßenrand abgestellte Autos durchwühlt.

Gegen 1.35 Uhr suchten bisher unbekannte Täter in der Ortslage Hermeskeil-Höfchen ein Wohnhaus in der Friedrichstraße auf. Sie versuchten, mit einem Hebelwerkzeug über eine Terrassentür in das Haus zu gelangen, was jedoch misslang.

Weiterhin wurde durch unbekannte Täter in der Straße Hermeskeil, Lascheider Hof, ein Ford durchwühlt und ein hochwertiges Gerät daraus entwendet. In Hermeskeil, Gartenfeldstraße, hatte der Besitzer seinen Ford ebenfalls an der Straße abgestellt. Auch hier durchwühlte man das Fahrzeug nach Wertsachen. Bisher wurde lediglich das Fehlen des Fahrzeugscheins festgestellt.

Ob die beiden Autos offenstanden oder eingebrochen wurde, steht bisher nicht fest. Es konnten jedoch keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.