Blaulicht : Nächtlicher Einsatz: Feuerwehr Trier wird zu Zimmerbrand gerufen

Trier Eine starke Rauchentwicklung rief am frühen Morgen die Trierer Feuerwehr auf den Plan. Was passiert ist.

Gegen 4.29 Uhr am Dienstagmorgen rückte die Trierer Feuerwehr zu einem Zimmerbrand - so die Alarmierung - in der Gilbertstraße aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen stellte sich heraus, dass es so schlimm doch noch nicht war: Es war lediglich Essen auf dem Herd vergessen worden.