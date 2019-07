Einsatz in Gewerbepark : Wehr rückt wegen Kurzschluss aus

Foto: tv/Wilfried Hoffmann

Konz Ein qualmender Verteilerkasten hat in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Sie war anderthalb in einem Gewerbepark in Konz im Einsatz.

