Zeugen hören verdächtige Schreie : Nächtlicher Polizeieinsatz am Stausee Bitburg

Foto: TV/Klaus Kimmling

BIERSDORF AM SEE Am Montag kreist ein Hubschrauber über dem Biersdorfer Stausee. Was ist los?

Von Uwe Hentschel