Feuer : Nächtliches Feuer in Gaststätte

Foto: TV/Frank Göbel

Bad Bertrich In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde der Inhaber einer Gaststätte in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich durch Rauchgeruch geweckt. Er brachte daraufhin seine Familie in Sicherheit und stellte anschließend ein Feuer oberhalb der Küche im Außenbereich seiner Gaststätte fest.

