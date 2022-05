Blaulicht : Auf nasser Straße unterwegs: 74-jähriger Rollerfahrer stürzt und verletzt sich in Trier-Ehrang

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Ein Rollerfahrer stürzte am Freitagnachmittag auf regennasser Straße im Kreisverkehr in der Kyllstraße in Trier-Ehrang. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 20. Mai, gegen 13.20 Uhr, in Trier-Ehrang, im Kreisverkehr in der Kyllstraße. Laut Polizei wurde bei dem Unfall der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt.

Unfall wegen nasser Straße

Zu dem Unfall kam es offenbar wegen des regnerischen Wetters: Denn wie die Polizei meldet, verlor der 74-jährige Rollerfahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller und kam zu Fall. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus transportiert.