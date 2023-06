Falsche Meldung Angeblicher Gasaustritt: Großeinsatz wegen Fehlalarm in Naurath

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr wurde der Feuerwehr eine angebliche Gasausströmung in einem Wohnhaus in Naurath gemeldet. Da man zunächst vom schlimmsten ausgehen musste, wurden die Gefahrstoffzüge des Landkreises alarmiert. Vor Ort an der besagten Adresse war der Wohnungseigentümer jedoch erstaunt über soviel Feuerwehr. Er musste den Hilfskräften mitteilen, dass es in seinem Haus keine Gasleitungen gibt.