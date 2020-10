Polizei : NS-Symbole auf Moselradweg

Wasserliesch Unbekannte haben NS-Symbole auf den Moselradweg bei Wasserliesch gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Saarburg mitteilte, hatte ein Zeuge am Mittwochabend über die Online-Wache gemeldet, dass jemand auf dem Moselradweg in Höhe der Kirche Wasserliesch an der dortigen Unterführung Nazisymbole auf den Boden gesprüht hatte.