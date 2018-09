später lesen Blaulicht Nebelmaschine in Trierer Innenstadt alarmiert Feuerwehr Teilen

Wegen Rauch ist die Trierer Feuerwehr am Samstagnachmittag alarmiert worden. Am Einsatzort in der Bahnhofstraße gab es dann Entwarnung. Von Agentur Siko