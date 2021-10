Neidenbach Ein seit Mittwoch vermisster 19-Jähriger ist am Donnerstagabend wohlbehalten angetroffen worden.

Der Mann war am Mittwoch in Neidenbach zuletzt gesehen worden. Am Donnerstag bat dann die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem jungen Mann. Nach mehreren zielführenden Hinweisen aus der Bevölkerung sei die vermisste Person am gleichen Abend wohlbehalten angetroffen werden, wie die Polizei mitteilt.