Nickerchen im Supermarkt : Mann schläft im Netto: Kurioser Polizei-Einsatz in Trier

Mann schläft im Netto: Kurioser Polizei-Einsatz in Trier

Trier Eigentlich geht man im Supermarkt einkaufen. Doch am Freitag lag in einem Trierer Netto ein Mann, mitten im Weg. Und der schlief tief und fest. Warum das zu einem Polizeieinsatz führte.

Da haben Trierer beim Einkaufen am Freitag nicht schlecht gestaunt: Unweit der Kasse im Netto in Trier-West lag ein schlafender Mann vor den Eimern mit Rosen, Tulpen und Narzissen und ließ sich von nichts aus der Ruhe bringen. „Ich habe ihm fast aus Versehen meine Getränkekisten an den Kopf gefahren“, erzählt ein Kunde. „Ich war verwundert.“