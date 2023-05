Tausende Euro gestohlen Bewaffneter Raubüberfall in der Eifel – Verdächtiger festgenommen

Neuerburg · Der bewaffnete Raubüberfall hat sich erst am Samstag in einem Discountmarkt in Neuerburg ereignet, das teilt die Polizei am Dienstag mit. Was der Räuber erbeutet hat und was nun mit dem Tatverdächtigen passiert.

02.05.2023, 16:10 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska