Am Rewe-Markt : Pöbelei und Pistole in der Tasche: Polizei überwältigt Mann in Neuerburg

Pöbelei und Pistole in der Tasche: Polizei überwältigt Mann in Neuerburg

Am Rewe-Markt

Er trat gegenüber Passanten aggressiv auf und ließ eine Waffe erkennen. Die Polizei musste den Mann überwältigen. Nun laufen Strafverfahren gegen ihn.

Am Samstag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 16.14 Uhr über den Polizeinotruf darüber informiert, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person vor dem Rewe-Markt in Neuerburg stünde und dort vorbeigehende Kunden beleidige und bedrohe. Die genannte Person führe laut Zeugen eine Pistole in seiner Jackentasche mit sich.