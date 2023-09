Streit eskaliert Schlägerei im Linienbus auf der B51

Neuhaus · Mehrere junge Männer sind am Sonntagnachmittag in einem Bus bei Neuhaus aufeinander losgegangen. Als der Streit handgreiflich wurde, hielt der Busfahrer an und rief die Polizei. Warum zwei der Männer nicht mehr mitfahren durften.

19.09.2023, 10:41 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch