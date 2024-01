Trickbetrügerinnen unterwegs Zwei Frauen geben sich als neue Nachbarinnen aus – und verschaffen sich Zutritt zu Wohnung

Laut Polizei standen die beiden Frauen am 27. Januar gegen 10.30 Uhr bei einem älteren Mann in der Dollbergstraße vor der Tür. Als „neue Nachbarinnen“ wollten sie in seiner Wohnung die Toilette benutzen. Er verweigerte dies – wurde jedoch von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Die andere nutzte die Ablenkung und schlich in die Wohnung.